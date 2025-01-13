В Омске на мосту у Телецентра перенастроят светофоры для реверсивного движения

Как сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, уже разработаны меры по изменению режимов работы светофоров на мосту. Изменения будут внесены 14 января, со второй половины дня. Они будут касаться времени включения и продолжительности работы разрешающего сигнала для движения по средней полосе в каждом направлении.