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В Омске на мосту у Телецентра перенастроят светофоры для реверсивного движения

Изменения будут внесены 14 января.

Источник: Om1 Омск

Специалисты омского дептранса и Госавтоинспекции подвели первые итоги работы полосы переменного направления на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. По итогам анализа отмечены как положительные изменения в снижении пробок, так и выявленные недостатки, требующие корректировки.

Как сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, уже разработаны меры по изменению режимов работы светофоров на мосту. Изменения будут внесены 14 января, со второй половины дня. Они будут касаться времени включения и продолжительности работы разрешающего сигнала для движения по средней полосе в каждом направлении.

Для удобства автомобилистов опубликован обновлённый график работы светофоров.

Работа полосы переменного направления продолжит оставаться под наблюдением специалистов. Мониторинг дорожной ситуации на мосту и прилегающих участках будет проводиться на регулярной основе, чтобы оперативно устранять возникающие трудности.