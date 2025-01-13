В Омске на мосту у Телецентра перенастроят светофоры для реверсивного движения

Специалисты омского дептранса и Госавтоинспекции подвели первые итоги работы полосы переменного направления на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. По итогам анализа отмечены как положительные изменения в снижении пробок, так и выявленные недостатки, требующие корректировки.
Как сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, уже разработаны меры по изменению режимов работы светофоров на мосту. Изменения будут внесены 14 января, со второй половины дня. Они будут касаться времени включения и продолжительности работы разрешающего сигнала для движения по средней полосе в каждом направлении.
Для удобства автомобилистов опубликован обновлённый график работы светофоров.
Работа полосы переменного направления продолжит оставаться под наблюдением специалистов. Мониторинг дорожной ситуации на мосту и прилегающих участках будет проводиться на регулярной основе, чтобы оперативно устранять возникающие трудности.