Алматинцам предложили сдать елки в зоопарк

Планируется, что елки разместят в вольерах оленей, лосей, зайцев и других животных, чтобы воссоздать природную среду. Как отмечают представители зоопарка, обителей зоопарка интересуют новые объекты на своей территории: они играют с ними, пробуют на вкус ветки и кору.