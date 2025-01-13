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Алматинцам предложили сдать елки в зоопарк

Алматинцам предложили сдать елки в зоопарк, но речь идет только о живых растениях. Разместят отслуживший новогодний атрибут в вольерах животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: pixabay.com

Как сообщается на официальной странице алматинского зоопарка в Facebook, акция по приему ненужных живых елок начинается 13 января и продлится по 17 января.

Планируется, что елки разместят в вольерах оленей, лосей, зайцев и других животных, чтобы воссоздать природную среду. Как отмечают представители зоопарка, обителей зоопарка интересуют новые объекты на своей территории: они играют с ними, пробуют на вкус ветки и кору.

Алматинцев просят не выбрасывать ненужные елки, а пожертвовать их зоопарку.

Отмечается, что к елкам есть определенные требования. Так, елка должна быть естественного цвета, не иметь плесени, мишуру и елочные игрушки, а также не осыпаться.

экология