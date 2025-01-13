Музей истории Иркутска засиял обновленной подсветкой

Обновление освещения исторических зданий Иркутска ведется с начала 2023 года в рамках городской программы благоустройства. В декабре 2023 года в рамках проекта «Туристический код центра города» (нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства») архитектурной подсветкой были оборудованы 16 зданий в центре города, которые были украшены более чем 2100 светильниками.