Леса вокруг Новосибирска внесли в Единый госреестр недвижимости

По данным ведомства, в границах этой зоны можно строить линии электропередач и дороги, при этом строго запрещено появление свалок, скотомогильников, лесопилок или предприятий по переработке древесины. Кроме того, там нельзя утилизировать отходы, разрабатывать месторождения.