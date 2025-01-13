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Леса вокруг Новосибирска внесли в Единый госреестр недвижимости

«Зеленый щит» растянулся на 63 тысячи га.

Источник: Аргументы и факты

Лесопарковый зеленый пояс вокруг Новосибирска внесли в Единый госреестр недвижимости. Это случилось в конце 2024 года. Информацию распространила пресс-служба Управления Росреестра по региону.

Отмечается, что «зеленый щит» площадью 63 тысячи га создали в 2018 году, в него включены леса Искитимского, Колыванского, Мошковского и Новосибирского лесничеств. Это своего рода экологический каркас.

По данным ведомства, в границах этой зоны можно строить линии электропередач и дороги, при этом строго запрещено появление свалок, скотомогильников, лесопилок или предприятий по переработке древесины. Кроме того, там нельзя утилизировать отходы, разрабатывать месторождения.

экология