Леса вокруг Новосибирска внесли в Единый госреестр недвижимости

Лесопарковый зеленый пояс вокруг Новосибирска внесли в Единый госреестр недвижимости. Это случилось в конце 2024 года. Информацию распространила пресс-служба Управления Росреестра по региону.
Отмечается, что «зеленый щит» площадью 63 тысячи га создали в 2018 году, в него включены леса Искитимского, Колыванского, Мошковского и Новосибирского лесничеств. Это своего рода экологический каркас.
По данным ведомства, в границах этой зоны можно строить линии электропередач и дороги, при этом строго запрещено появление свалок, скотомогильников, лесопилок или предприятий по переработке древесины. Кроме того, там нельзя утилизировать отходы, разрабатывать месторождения.