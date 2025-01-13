Впервые в красноярском Солнечном обустроят купель на Крещение

В текущем году для верующих в Красноярске обустроят три купели: на набережной Енисея в районе пешеходного перехода возле Центрального парка, возле Никольского храма за сквером Энтузиастов (ул. Коммунальная, 26г) и, впервые, возле храма Воскресения Христова в микрорайоне Солнечный (ул. Светлова, 7). Окунуться можно будет с 23:45 18 января до 21:00 19 января, рассказали в мэрии Красноярска.