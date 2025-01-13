Впервые в красноярском Солнечном обустроят купель на Крещение

В краевом центре готовятся к православному празднику Крещение, который отмечают 19 января. Одна из народных традиций праздника — окунание в прорубь или купель. Окунаться православные начинают уже в крещенскую ночь с 18 на 19 января.
В текущем году для верующих в Красноярске обустроят три купели: на набережной Енисея в районе пешеходного перехода возле Центрального парка, возле Никольского храма за сквером Энтузиастов (ул. Коммунальная, 26г) и, впервые, возле храма Воскресения Христова в микрорайоне Солнечный (ул. Светлова, 7). Окунуться можно будет с 23:45 18 января до 21:00 19 января, рассказали в мэрии Красноярска.
Вокруг купелей будут организованы периметры безопасности. На Центральной набережной и возле Никольского храма установят палатки для переодевания. Следить за порядком будут полицейские и спасатели, а также представители частных охранных предприятий и общественных формирований.
Купание в неположенном месте не только опасно для жизни, но и является административным правонарушением, грозящее штрафом.