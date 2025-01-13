«Я прилетел из Мадрида в Рим и понял, что мне очень хреново». Белорусский тренер Виктор Гончаренко рассказал, как попал в больницу после победы над «Реалом»

Белорусский футбольный тренер Виктор Гончаренко рассказал, чего ему стоила победа над мадридским «Реалом», которая состоялась в его бытность наставником московского ЦСКА.
Наставник «Пари НН» Виктор Гончаренко принял участие в очередном выпуске «Коммент. Шоу» на YouTube, где на собственном примере рассказал, что такое эмоциональное выгорание тренера.
«После того, как ЦСКА обыграл “Реал” в Мадриде 3:0, это знаменитый матч такой, который всем болельщикам понравился, я попал на следующий день в больницу. Было такое нервное истощение», — поделился Гончаренко.
Этот матч состоялся 12 декабря 2018 года в Лиге чемпионов.
«Я прилетел из Мадрида в Рим, где мы любим с женой погулять, — рассказал тренер. — И я понял, что мне очень хреново. В прямом смысле начало давить в груди. А что такое, когда давит в груди? Первая какая у человека мысль? Ну все — сердце, и все на этом. Это прямо такая ситуация, что никому нельзя такого желать. И я попадаю в больницу».
В больнице Рима Гончаренко сделали необходимые обследования.
«Делают УЗИ, кардиограмму сердца. Вроде все нормально, давление в норме. Но в груди настолько давление сильное. Тогда сказали, слушай, тебе надо остановиться немножко. И более спокойный образ жизни. И я неделю лежал в больнице после этого», — вспомнил те дни Гончаренко.
Он сделал для себя вывод:
«И сейчас, при прочих равных условиях, надо четко понимать, что есть работа, а есть отдых для того, чтобы не выгорать».
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