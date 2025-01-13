«Я прилетел из Мадрида в Рим и понял, что мне очень хреново». Белорусский тренер Виктор Гончаренко рассказал, как попал в больницу после победы над «Реалом»

«Я прилетел из Мадрида в Рим, где мы любим с женой погулять, — рассказал тренер. — И я понял, что мне очень хреново. В прямом смысле начало давить в груди. А что такое, когда давит в груди? Первая какая у человека мысль? Ну все — сердце, и все на этом. Это прямо такая ситуация, что никому нельзя такого желать. И я попадаю в больницу».