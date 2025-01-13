Заболеваемость ОРВИ выросла в Иркутской области за неделю

В связи с этим врачи напомнили о простых, но эффективных мерах профилактики. Необходимо чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты, а также избегать контактов с людьми с признаками заболевания. Помимо этого советуют не заниматься самолечением, а обращаться за помощью в поликлинику.