Заболеваемость ОРВИ выросла в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю, с 6 по 12 января 2025, отметили рост заболеваемости ОРВИ, диагноз подтвердился у 6 841 сибиряков. Неделей ранее зарегистрировали лишь 2 972 случаев заболевания. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— Лабораторно подтвердили диагноз гриппа у 11 человек. Также выявили 112 новых случаев COVID-19, с начала пандемии в Приангарье подтверждено 405 055 случаев, — уточнили в пресс-службе Управления.
В связи с этим врачи напомнили о простых, но эффективных мерах профилактики. Необходимо чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты, а также избегать контактов с людьми с признаками заболевания. Помимо этого советуют не заниматься самолечением, а обращаться за помощью в поликлинику.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что таможенники в Иркутске пресекли ввоз шести литров тайского рома.