Меняют водопровод: в части Ростова на этой неделе отключат холодную воду на сутки

«Временно будет прекращено холодное водоснабжение или понижено давление в границах Железнодорожного района города Ростова-на-Дону с 09:00 16.01.2025 до 09:00 17.01.2025», — пишет источник.
Ограничения коснутся территории от улицы Судостроительной и до улицы 1-й Круговой, от улицы Портовой до улицы Ефремова, улицы 2-й Володарского.
Отключения связаны с переврезкой нового участка водопровода на улице 2-й Володарского от переулка Аэроклубовского до улицы Салютина.
«Жителям указанного района рекомендуется обеспечить запас воды», — отметили в департаменте.
Работы проведут две аварийные бригады «Ростовводоканала»: 12 человек и шесть единиц спецтехники.