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Меняют водопровод: в части Ростова на этой неделе отключат холодную воду на сутки

Ростовская область, 13 января 2025. DON24.RU. В Ростове пройдут плановые отключения холодного водоснабжения в этот четверг, 16 января. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики в своем телеграм-канале.

«Временно будет прекращено холодное водоснабжение или понижено давление в границах Железнодорожного района города Ростова-на-Дону с 09:00 16.01.2025 до 09:00 17.01.2025», — пишет источник.

Ограничения коснутся территории от улицы Судостроительной и до улицы 1-й Круговой, от улицы Портовой до улицы Ефремова, улицы 2-й Володарского.

Отключения связаны с переврезкой нового участка водопровода на улице 2-й Володарского от переулка Аэроклубовского до улицы Салютина.

«Жителям указанного района рекомендуется обеспечить запас воды», — отметили в департаменте.

Работы проведут две аварийные бригады «Ростовводоканала»: 12 человек и шесть единиц спецтехники.

ЖКХ