Где в Перми окунуться на Крещение: список

«Вблизи купелей также оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. Рядом будут дежурить спасатели и медики», — сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.
Окунуться пермяки смогут 19 января:
— на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. Купель будет работать с 22:00 до 05:00.
— в Верхней Курье на территории около Богоявленского мужского монастыря. Искупаться в этом месте можно с 22:00 до 06:00.
— на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице-Стефановым мужским монастырем. Время посещения купели — с 22:00 до 10:00.
Городские власти также призывают всех желающих окунуться не забывать о правилах безопасности и делать это только в специально оборудованных местах.
Напомним, в прошлом году в Перми были оборудованы эти же места для купания.