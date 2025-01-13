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Где в Перми окунуться на Крещение: список

ПЕРМЬ, 13 января, ФедералПресс. В этом году для православных пермяков на Крещение Господне городские власти решили организовать три места для купания. Две купели обустроят в Мотовилихинском районе краевой столицы, еще одну — в Свердловском.

«Вблизи купелей также оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. Рядом будут дежурить спасатели и медики», — сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

Окунуться пермяки смогут 19 января:

— на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. Купель будет работать с 22:00 до 05:00.

— в Верхней Курье на территории около Богоявленского мужского монастыря. Искупаться в этом месте можно с 22:00 до 06:00.

— на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице-Стефановым мужским монастырем. Время посещения купели — с 22:00 до 10:00.

Городские власти также призывают всех желающих окунуться не забывать о правилах безопасности и делать это только в специально оборудованных местах.

Напомним, в прошлом году в Перми были оборудованы эти же места для купания.

религии