Для крещенских купаний в Казани оборудуют четыре купели

Православные верующие смогут искупаться на озере Верхний Кабан со стороны Фермского шоссе возле кафе «Сокол», а также у дома № 54 по ул. Борисковской. Совершить обряд также можно будет в часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (ул.5-я Кадышевская, 12) и в купели при Храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (ул. Федосеевская, 49).