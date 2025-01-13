Ильсур Метшин об очистке тротуаров: «Ждем качественной работы!»

Сегодня на аппаратном совещании в исполкоме мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что новогодние каникулы с точки зрения аварийности прошли спокойно в масштабах всего города. В этом году было в разы меньше жалоб от жителей на работу различных служб городского хозяйства. Однако градоначальник выразил недовольство состоянием тротуаров.
«Обращений по поводу уборки снега в этом году поступало меньше, но жалобы все-таки имелись. Мы внимательно за этим следим. Если по дорогам ситуация более-менее нормальная, то по тротуарам оценка неудовлетворительная. Финансовые трудности позади — с января мы увеличили финансирование на содержание дорог, управление кадровой политики вместе с предприятиями благоустройства позанимались кадрами. Давайте сделаем так, чтобы количество привело к качеству — ждем качественной работы, несмотря на погодные условия! Мы закупили реагенты и песко-соляную смесь, не жалейте их для тротуаров».
Глава города обратил внимание, что часть собственников в Казани забыла о своих обязанностях — остаются неочищенными некоторые тротуары. «Мораторием нас ограничили в наложении штрафов — их можно назначать только в тех случаях, когда есть угроза жизни и здоровью людей. Но лед, где люди рискуют сломать ногу или руку, тоже относится к этой категории. Прошу проконсультироваться на эту тему с прокуратурой города», — обратился мэр. Он также добавил, что очистку скатных кровель нужно контролировать на постоянной основе.
С 1 января в Казани выпало 32 мм осадков или 70% от месячной нормы, доложил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. В связи с мокрым снегом и дождями на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. Проезжие части реагентами обрабатывали с помощью комбинированных дорожных машин, а тротуары — преимущественно вручную, что, по его словам, требует большего количества времени. Очистка наледи в городе продолжается, вопрос находится на постоянном контроле.
Сегодня в уборке дорог Казани от снега задействуют 510 единиц спецтехники и 640 рабочих. Напомним, замечания относительно очистки дворов горожане могут оставить на сайте «Открытая Казань» и по телефону: +7 (843)236−41−23. Также сообщать о проблемных участках можно в чат-бот или по телефонам горячих линий.