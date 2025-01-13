Ильсур Метшин об очистке тротуаров: «Ждем качественной работы!»

Глава города обратил внимание, что часть собственников в Казани забыла о своих обязанностях — остаются неочищенными некоторые тротуары. «Мораторием нас ограничили в наложении штрафов — их можно назначать только в тех случаях, когда есть угроза жизни и здоровью людей. Но лед, где люди рискуют сломать ногу или руку, тоже относится к этой категории. Прошу проконсультироваться на эту тему с прокуратурой города», — обратился мэр. Он также добавил, что очистку скатных кровель нужно контролировать на постоянной основе.