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Домашние вареники с сюрпризами в Ростове обойдутся почти в 700 рублей

Примерную стоимость домашних вареников с сюрпризами рассчитали в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Домашние вареники с сюрпризами в январе 2025 года обойдутся жителям Ростовской области почти в 700 рублей. К такой цифре можно прийти путем сложения цен, опубликованных на сайте Ростовстата.

Напомним, для вареников с картошкой на шесть порций понадобится одно яйцо, 400 граммов муки, 1,5 кг картошки, три луковицы (примерно полкило), 150 миллилитров молока и 50 граммов сливочного масла.

Подсчитывать стоимость этих продуктов в количестве, необходимом для рецепта, нет смысла, так как меньше купить едва ли получится.

По данным Ростовстата, в конце 2024 года десяток яиц стоил около 117 рублей, 1 кг муки — 46 рублей, 1 кг картофеля — 59 рублей, 1 кг лука — 49 рублей, пастеризованное молоко — 84 рубля за литр. Кроме того, 160 граммов сливочного масла можно было приобрести за 250−350 рублей.

Таким образом, общая примерная сумма угощения может составить от 600 до 700 рублей. Почти столько же или немного больше придется потратить на вареники с творогом.