Домашние вареники с сюрпризами в Ростове обойдутся почти в 700 рублей

По данным Ростовстата, в конце 2024 года десяток яиц стоил около 117 рублей, 1 кг муки — 46 рублей, 1 кг картофеля — 59 рублей, 1 кг лука — 49 рублей, пастеризованное молоко — 84 рубля за литр. Кроме того, 160 граммов сливочного масла можно было приобрести за 250−350 рублей.