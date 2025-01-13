Интервальное перекрытие движения введут на мосту Нижегородской ГЭС до 17 января

Водителей предупредили об интервальном перекрытии движения на мосту Нижегородской гидроэлектростанции с 13 января. Соответствующая информация появилась на странице ГЭС в социальной сети «ВКонтакте».
Ограничения будут действовать с девяти часов вечера до трех часов ночи с 13 по 17 января 2025 года в связи с плановыми работами. Продолжительность интервалов составит до 1,5 часов через каждые полчаса. Как уточнили в ГЭС, в этот период специалисты займутся армированием и усилением ограждений проезжей части.
Ранее мы писали, что новый трамвайный маршрут запустят в Нижнем Новгороде. Он проследует до остановки «Соцгород-2».
Напомним, что нижегородцы смогут оплатить проезд по геолокации в троллейбусах. Услуга также доступна в городских электробусах.