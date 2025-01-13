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Интервальное перекрытие движения введут на мосту Нижегородской ГЭС до 17 января

Ограничения будут действовать с 21:00 до 03:00.

Источник: Живем в Нижнем

Водителей предупредили об интервальном перекрытии движения на мосту Нижегородской гидроэлектростанции с 13 января. Соответствующая информация появилась на странице ГЭС в социальной сети «ВКонтакте».

Ограничения будут действовать с девяти часов вечера до трех часов ночи с 13 по 17 января 2025 года в связи с плановыми работами. Продолжительность интервалов составит до 1,5 часов через каждые полчаса. Как уточнили в ГЭС, в этот период специалисты займутся армированием и усилением ограждений проезжей части.

Ранее мы писали, что новый трамвайный маршрут запустят в Нижнем Новгороде. Он проследует до остановки «Соцгород-2».

Напомним, что нижегородцы смогут оплатить проезд по геолокации в троллейбусах. Услуга также доступна в городских электробусах.