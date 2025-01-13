Интервальное перекрытие движения введут на мосту Нижегородской ГЭС до 17 января

Ограничения будут действовать с девяти часов вечера до трех часов ночи с 13 по 17 января 2025 года в связи с плановыми работами. Продолжительность интервалов составит до 1,5 часов через каждые полчаса. Как уточнили в ГЭС, в этот период специалисты займутся армированием и усилением ограждений проезжей части.