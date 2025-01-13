Cуд оштрафовал белоруса на 2,1 млн рублей за донаты террористической организации

В прокуратуре отметили, что фигуранту по совокупности преступлений было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, мужчине был назначен штраф в размере 50000 базовых величин, или 2,1 миллиона рублей (в 2024 году базовая величина составляла 40 рублей).