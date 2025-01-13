Cуд оштрафовал белоруса на 2,1 млн рублей за донаты террористической организации. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.
В сообщении сказано, что прокуратура поддержала в Брестском областном суде гособвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Иваново. Ему инкриминирован ряд умышленных преступлений экстремистской направленности, в числе которых перевод на банковские счет не менее 11 000 рублей на, виртуальные кошельки, которые находились в пользовании представителей экстремистских формирований, к примеру, «Полк Калиновского».
Суд признал фигуранта виновным по целому ряду статей. Указаны часть 6 статьи 16 Уголовного кодекса — пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. Также называется часть 3 статьи 130 УК — вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности и ряд других статей.
В прокуратуре отметили, что фигуранту по совокупности преступлений было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, мужчине был назначен штраф в размере 50000 базовых величин, или 2,1 миллиона рублей (в 2024 году базовая величина составляла 40 рублей).
Сообщается, что в ходе расследования уголовного дела мужчина добровольно перечислил 600 тысяч долларов в пользу Червенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов, а также Республиканского центра организации медицинского реагирования.
Ранее СК Беларуси сообщил, что спецпроизводство начато против пяти участников террористической организации «Полк Калиновского».
Тем временем банки назвали девять популярных у мошенников способов кражи денег у белорусов: фейковый босс, ложный голос сына, легкий пассивный доход, опросы в обмен на деньги, открытка-вирус.
Кстати, белорусский тренер Виктор Гончаренко рассказал, как попал в больницу после победы над «Реалом»: «Я прилетел из Мадрида в Рим и понял, что мне очень хреново».