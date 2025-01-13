«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге на сутки

По информации Рocгидрометцeнтрa, «жёлтый» уровень, обозначающий потенциально опасную погоду, будет действовать с 21 часа и до 21 часа следующего дня. В указанный период ожидается сильный ветер, местами порывы стихии могут достигать 15−17 метров в секунду.
Правительство Петербурга обратилось к водителям и пешеходам с просьбой проявлять особую осторожность в связи с возможным осложнением ситуации на дорогах.
Ранее «Фонтанка» писала, что сегодня в Петербурге будет облачно с прояснениями, обойдется без существенных осадков, сохранится гололедица. Днём −2…-4 °С.