«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге на сутки

По информации Рocгидрометцeнтрa, «жёлтый» уровень, обозначающий потенциально опасную погоду, будет действовать с 21 часа и до 21 часа следующего дня. В указанный период ожидается сильный ветер, местами порывы стихии могут достигать 15−17 метров в секунду.