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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге на сутки

В Санкт-Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 80% 759 мм рт. ст.

По информации Рocгидрометцeнтрa, «жёлтый» уровень, обозначающий потенциально опасную погоду, будет действовать с 21 часа и до 21 часа следующего дня. В указанный период ожидается сильный ветер, местами порывы стихии могут достигать 15−17 метров в секунду.

Правительство Петербурга обратилось к водителям и пешеходам с просьбой проявлять особую осторожность в связи с возможным осложнением ситуации на дорогах.

Ранее «Фонтанка» писала, что сегодня в Петербурге будет облачно с прояснениями, обойдется без существенных осадков, сохранится гололедица. Днём −2…-4 °С.