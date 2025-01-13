Есть ли случаи заражения метапневмовирусом в Крыму

«В Крыму не было зафиксировано пока случаев заболевания метапневмовирусом. Как и все пневмонии и респираторные инфекции он имеет сезонный характер», — сообщила Наталья Пеньковская.
Ранее в Роспотребнадзоре со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщали, что результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Заболеваемость метапневмовирусом увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше.
Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов объяснил что метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы.