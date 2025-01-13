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Есть ли случаи заражения метапневмовирусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора следят за эпидемиологический ситуацией в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. В Крыму это заболевание не выявлено, рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«В Крыму не было зафиксировано пока случаев заболевания метапневмовирусом. Как и все пневмонии и респираторные инфекции он имеет сезонный характер», — сообщила Наталья Пеньковская.

Ранее в Роспотребнадзоре со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщали, что результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Заболеваемость метапневмовирусом увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше.

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов объяснил что метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы.

здоровье