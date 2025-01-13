Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму

По его словам, по всему Крыму были обнаружены небольшие мазутные пятна в малых объемах.
«Глобальных пока таких пятен нет», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Он допустил, что значительная часть мазута из танкеров может вытечь, если до лета не принять «глобальные решения» по их подъему со дна Черного моря. Тем не менее глава республики уверен, что для ликвидации последствий ЧС достаточно сил и средств.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.
Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту. На следующий день сообщалось о продвижении мазута на север вдоль крымского побережья, а в Севастополе объявили режим ЧС регионального характера.
11 января режим угрозы ЧС муниципального характера ввели из-за выявленных мазутных пятен в Черноморском районе на западе Крыма.