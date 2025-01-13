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В Пулково заявили о возможных изменениях в расписании из-за вчерашней приостановки

Утром в понедельник, 13 января, петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

Источник: Коммерсантъ

Однако, в связи с тем, что накануне в воздушной гавани временно ограничивали прием и выпуск самолетов, сегодня в течение дня также возможны изменения в расписании, предупредили в пресс-службе Пулково.

В аэропорту уточнили, что для обеспечения безопасности полетов там проводят попеременную очистку взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Также ведется противообледенительная обработка воздушных судов. Данные меры могут влиять на увеличение времени обслуживания, пояснили в Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в связи с непогодой петербургский аэропорт пришлось дважды закрывать в воскресенье, 12 января. Около сотни рейсов были задержаны, 38 отменены.