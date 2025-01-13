Второй этап репетиционного тестирования стартовал в Беларуси

Очередная проверка знаний для старшеклассников белорусских школ будет проходить до конца февраля. Школьники могут сдать несколько экзаменов на выбор, в списке — 15 учебных предметов.
Регистрация на РТ проводится на сайте Республиканского института контроля знаний. Там же можно выбрать любой из пунктов сдачи, всего их 138.
Напомним, что первый этап РТ проходил с октября по декабрь 2024 года включительно. Третий заключительный этап состоится в марте-апреле.
Стоимость выросла
Стоимость участия в репетиционном тестировании в новом учебном году выросла и составляет 10 рублей 90 копеек за один учебный предмет. До этого сдать РТ было дешевле на один рубль.
На сайте Республиканского института контроля знаний опубликована инструкция, как оплатить РТ. Для начала в личном кабинете необходимо оформить заявку на прохождение, заполнив паспортные данные. Далее — совершить платеж через мобильный или интернет-банкинг, либо в отделении банка.
Для прохождения репетиционного тестирования нужно также распечатать пропуск. Сделать это можно через личный кабинет, в котором после статуса «Оплачено» появится кнопка «Распечатать пропуск».
Репетиция ЦЭ
Помимо репетиционного тестирования, в феврале всех выпускников школ ждет обязательный пробный экзамен по двум предметам. Это будет репетиция ЦЭ, который в мае придется сдавать всем 11-классникам.
РЦЭ пройдет 8 февраля. Школьники сдадут один обязательный предмет (русский или белорусский язык) и второй на выбор — в зависимости от предпочтений и будущей специальности в вузе. Определиться с ним ученики должны были до 13 декабря.