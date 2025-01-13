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В Крыму мазут в море будут собирать сетями

Крымские специалисты будут использовать сети для сбора мазута в Черном море, чтобы предотвратить его выброс на побережье.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой на телеканале «Россия 24».

Он поделился, что все службы в регионе задействованы в уборке мазута. Специалисты будут использовать сети для сбора нефтепродуктов, чтобы не допустить их выброса на берег, уточнил он.

Напомним, за минувшие сутки в Крыму обследовали на наличие мазута около 500 километров береговой линии. Мониторинг берега осуществляют 225 групп. Обследование акватории моря проводится с помощью 22 судов, с воздуха ситуацию контролируют с использованием двух бортов Ми-8. Ранее в социальных сетях появилась информация о загрязнении озера Донузлав. Как сообщили власти, эта информация — фейк.

экология