Туалетная инсталляция в Артёме заставила власти закрыть опасный люк

Идея сработала, фотографии с унитазом на дороге быстро распространились в социальных сетях. В результате прокуратура провела проверку. В настоящее время по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дороги решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица Управления благоустройства администрации округа.