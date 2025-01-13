Туалетная инсталляция в Артёме заставила власти закрыть опасный люк

Необычная инсталляция жителей Артема на улице Котовского помогла «достучаться» до властей. Местные жители нашли оригинальный способ обратить внимание на проблему открытого канализационного люка. Вместо стандартной металлической крышки они установили на люк элемент сантехники — унитаз, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Идея сработала, фотографии с унитазом на дороге быстро распространились в социальных сетях. В результате прокуратура провела проверку. В настоящее время по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дороги решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица Управления благоустройства администрации округа.
Кроме того, главе округа было внесено представление. В настоящее время нарушение устранено, специалисты заменили импровизированное «украшение» на стандартную металлическую крышку.