Музей Арсеньева во Владивостоке отметит свое 135-летие уникальными проектами

— Про войну, которая шла уже после победы над Германией, подчас забывают, хотя в ней немало героических эпизодов и впечатляющих подвигов советских солдат. Наш музей обладает огромными фондами по этому периоду истории, возможно, самыми полными в России. Нам есть что показать и о чем напомнить, — отметил директор музея Арсеньева.