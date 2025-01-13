Музей Арсеньева во Владивостоке отметит свое 135-летие уникальными проектами

Активность приморцев отмечена победой в номинации «Музей года» Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева. Заметным событием стали выставка Фаберже из коллекции музеев Кремля и фестиваль «Владивостокская крепость», насыщенный мастер-классами, лекциями, концертами и выставками.
Этот год пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 135-летнего юбилея музея. В столицу Приморья на свой профессиональный форум съедутся музейщики со всей страны.
— Наш юбилей — отличный повод не только получать, но и дарить подарки. В апреле музей примет участие в Днях Дальнего Востока в Донецкой народной республике. Мы покажем выставку, посвященную Витусу Берингу, в прошлом году она с успехом прошла во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Поделимся с коллегами на Донбассе своими лучшими музейными практиками, — сообщил Виктор Шалай.
В рамках проекта «Коллекционируя Россию» во Владивосток привезут экспонаты из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В апреле на Чукотку отправится уникальная коллекция Леонида Гриневецкого, первого начальника созданного в конце XIX века Анадырского округа. Его жители впервые увидят около ста уникальных предметов материальной и духовной культуры чукчей и эскимосов. А в музее Арсеньева развернется выставка, посвященная айнам — народу с непростой судьбой. В свое время эта коллекция была передана из Владивостока на Сахалин.
Одна из ключевых выставок «117 дней после войны» расскажет о Маньчжурской операции Советской армии, разгромившей Квантунскую группировку Японии. Так 2 сентября 1945 года завершилась Вторая мировая война.
— Про войну, которая шла уже после победы над Германией, подчас забывают, хотя в ней немало героических эпизодов и впечатляющих подвигов советских солдат. Наш музей обладает огромными фондами по этому периоду истории, возможно, самыми полными в России. Нам есть что показать и о чем напомнить, — отметил директор музея Арсеньева.
К сентябрю с участием ряда музеев Москвы, Санкт-Петербурга, городов русского севера и Иркутска готовится выставка о Российско-американской компании. Первая часть масштабного проекта из двух частей посвящена периоду между второй камчатской экспедицией Беринга, подтвердившего наличие пролива между Азией и Америкой, и кругосветным плаванием шлюпов «Нева» и «Надежда» под командованием Крузенштерна и Лисянского.
— Это огромная история, мы впервые попробуем рассказать ее полностью. Российско-американская компания — наш ответ Ост-Индской компании, если хотите. Транснациональный коммерческий феномен, который привел не только к нашему закреплению на американском континенте, но и к освоению новых земель экспедициями, во многом профинансированными на средства этой компании, — рассказал Виктор Шалай.