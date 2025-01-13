Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программа Земский учитель обеспечит Омскую область 29 новыми учителями

В Омской области в рамках программы «Земский учитель» до 2028 года запланировано трудоустройство 29 новых педагогов.

Источник: Freepik

С 1 января 2024 года эта инициатива стала частью федерального проекта «Педагоги и наставники» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

По информации заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, программа, стартовавшая несколько лет назад, уже включила более 6,3 тысячи учителей, которые переехали работать в сельскую местность. Примечательно, что среди них есть и педагоги, которые трудятся в школах Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул важность наличия опытных и увлеченных своим делом учителей в небольших населенных пунктах. Программа показала свою эффективность за четыре года, и спрос на неё продолжает расти.

В Омском регионе «Земский учитель» действует с 2020 года. За это время в 15 районах области нашли работу 50 учителей в 42 образовательных учреждениях. По словам министра образования Омской области Ольги Степановой, планируется, что в ближайшие годы дополнительное количество педагогов начнет трудиться в регионе: в 2025 году — 7 учителей, в 2026 — 10, а в 2027 — 12.

Ранее мы сообщали, что на этой неделе в Омской области запланированы временные отключения телерадиосигнала.

образование