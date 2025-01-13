Программа Земский учитель обеспечит Омскую область 29 новыми учителями

По информации заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, программа, стартовавшая несколько лет назад, уже включила более 6,3 тысячи учителей, которые переехали работать в сельскую местность. Примечательно, что среди них есть и педагоги, которые трудятся в школах Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.