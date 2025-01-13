В Татарстане безбилетников начнут штрафовать на 2 500 рублей

Соответствующий законопроект был принят Госсоветом республики.
Теперь пассажиры, которые не подтверждают оплату, будут платить гораздо больше. Кроме того, за перевозку багажа без оплаты предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
Контрольно-ревизионный отдел МУП «Метроэлектротранс» напоминает, что оплату необходимо производить в течение одной остановки.
Ранее мы сообщали, что в Казани стоимость проезда в общественном транспорте выросла до 43 рублей. За 100 поездок по проездному жители татарстанской столицы должны будут заплатить 3300 рублей, так как цена одной поездки по этому документу теперь составляет 33 рубля.