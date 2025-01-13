В Татарстане безбилетников начнут штрафовать на 2 500 рублей

Ранее мы сообщали, что в Казани стоимость проезда в общественном транспорте выросла до 43 рублей. За 100 поездок по проездному жители татарстанской столицы должны будут заплатить 3300 рублей, так как цена одной поездки по этому документу теперь составляет 33 рубля.