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В Перми проведут капитальный ремонт «Доходного дома купца Камчатова»

Городские власти ищут подрядчика для разработки проектной документации.

Источник: Яндекс Карты

В Перми проведут капитальный ремонт «Доходного дома купца Камчатова». Историческое здание построено на перекрестке улиц Монастырской и Куйбышева (до 1935 года — Красноуфимская) во второй половине XIX века.

Городские власти объявили аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт несущих конструкций многоквартирного дома на ул. Куйбышева, 7 с подъездами № 8, № 9 и № 10.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Капитальный ремонт проведут в рамках исполнения решения суда, вступившего в законную силу.

Подрядчик должен обеспечить прохождение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации и получение решения о согласии с ее выводами.

Прием заявок на электронный аукцион портала госзакупок завершается 13 января 2025 года. Начальная цена контракта составляет 2,8 млн руб. Срок начала выполнения работ по контракту — 27 января, окончания — 25 июня 2025 года.

Подрядчиком выполнения работ выступит департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми.

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