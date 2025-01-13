Математики РФ и США опровергли гипотезу, считавшуюся верной на протяжении 40 лет

Российские ученые усомнились в справедливости этого утверждения для всех возможных случаев и попытались опровергнуть его несколькими способами, в том числе при помощи систем машинного обучения и численных методов, вдохновением для разработки которых послужила теория гиперграфов. Нейросети не удалось справиться с задачей, однако ученым удалось самостоятельно найти вариант компоновки «кровати», состоящей из 7,2 тыс. точек, при котором связи чаще образовались между ее уровнями, чем на одном из уровней.