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Новый трамвайный маршрут начал работать в Нижнем Новгороде

Движение было открыто сегодня утром.

Новый трамвайный маршрут запустили с сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.

Транспорт курсирует от остановки «52-й квартал» до пункта «Улица Строкина». Маршрут синхронизирован с временем начала и окончания уроков в школах, расположенных вблизи улицы Строкина.

«Сегодня движение на маршруте от остановки “52-й квартал” было открыто в 07:20, а от “улицы Строкина” — в 07:38», — добавили в ЦРТС.

Ранее сообщалось, что введение оплаты проезда по геолокации в троллейбусах Нижнего Новгорода планируется с 16 января.