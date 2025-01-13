Новый трамвайный маршрут начал работать в Нижнем Новгороде

Новый трамвайный маршрут запустили с сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
Транспорт курсирует от остановки «52-й квартал» до пункта «Улица Строкина». Маршрут синхронизирован с временем начала и окончания уроков в школах, расположенных вблизи улицы Строкина.
«Сегодня движение на маршруте от остановки “52-й квартал” было открыто в 07:20, а от “улицы Строкина” — в 07:38», — добавили в ЦРТС.
Ранее сообщалось, что введение оплаты проезда по геолокации в троллейбусах Нижнего Новгорода планируется с 16 января.