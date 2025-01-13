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Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 14 января

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 14 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 74% 759 мм рт. ст.
Источник: БЕЛТА

На дорогах утром и днем ожидается гололедица. Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Гололед прогнозируется ночью местами, утром и днем во многих районах. Днем местами может быть туман. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по западу 15−18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 2−7 градусов мороза, при прояснениях — до минус 10 градусов, максимальная днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.