В Нижнем Тагиле на Крещение оборудуют всего одну купель

Из-за этого возле купели и прилегающей территории уберут или утрамбуют снег, а вода в к празднику замерзнет. Возводить купель начнут 15 января, ее оснастят большим деревянным коробом с краями до дна. До купели можно будет дойти по деревянному настилу, рядом расположат палатки для обогрева с тепловыми пушками.