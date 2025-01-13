В Нижнем Тагиле на Крещение оборудуют всего одну купель

19 января 2025 года в Нижнем Тагиле официально будет работать всего одна купель, которая расположится в акватории Тагильского пруда на проспекте Мира в районе Клуба моржей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.
Другие площадки в Нижнем Тагиле в этом году работать не будут, так как из-за резкого перепада температур окунаться здесь опасно.
На месте оборудования купели по проспекту Мира толщина льда достаточная — 30 сантиметров. Но сейчас из-за очередного потепления на поверхность здесь выступила вода.
Из-за этого возле купели и прилегающей территории уберут или утрамбуют снег, а вода в к празднику замерзнет. Возводить купель начнут 15 января, ее оснастят большим деревянным коробом с краями до дна. До купели можно будет дойти по деревянному настилу, рядом расположат палатки для обогрева с тепловыми пушками.
Время работы купели: 19 января с 10 до 22 часов. Рядом все это время будут дежурить медицинские работники и спасатели.