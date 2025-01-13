В Калининградской области установлены новые размеры единого пособия для семей с детьми

Выплаты на ребенка составят 100% — 17717 рублей, 75% — 13287,75 рублей, 50% — 8858,5 рублей. Единое пособие для беременных женщин составит 50% — 9954,5 рублей, 75% — 14931,75 рублей, 100% — 19909 рублей.
Выплаты, назначенные до 1 января 2025 года, будут проиндексированы и за январь поступят в феврале в новом размере. В 2025 году оформить единое пособие могут семьи с доходом не превышающим прожиточный минимум в регионе — 18 265 рублей на члена семьи. При назначении выплаты проводится комплексная оценка имущества семьи, занятости родителей или объективных причин ее отсутствия.