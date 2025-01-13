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В Сочи прибывают задержанные из-за снегопада в Петербурге самолеты

Часть задержанных в Санкт-Петербурге самолетов прибыла в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорт Сочи прибыло большинство рейсов, которые были задержаны в Санкт-Петербурге из-за сильного снегопада 12 января. Ожидание вылета составило до 14 часов.

В связи с метелью петербуржский аэропорт Пулково был временно закрыт. Взлетно-посадочные полосы и перроны очищали от снега и наледи, а самолеты обрабатывали от обледенения.

«Пулково работает в штатном режиме», — сообщили утром 13 января в пресс-службе воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Однако, в связи с ограничениями приема и выпуска воздушных судов 12 января, в расписании полетов 13 января возможны изменения. Пассажиров просят учитывать это и следить за расписанием на онлайн-табло аэропорта.