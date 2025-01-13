"Сильный мокрый снег прогнозируется в Нижегородской области

Диаметр хлопьев при этом может достигать 35 мм и более.
В спасательном ведомстве готовятся к повышенной вероятности обрывов ЛЭП и линий связи, а также других происшествий из-за повышенной снеговой нагрузки.
Такой прогноз сохранится и на завтра, 14 января.
Напомним, сильные ливневые осадки в виде снега привели к нарушениям работы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге накануне. Сдвиги в графике произошли для рейсов из Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска, Ульяновска и Уфы.
Также сообщалось, что нижегородские дорожники ещё вчера были переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемого снегопада.