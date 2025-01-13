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"Сильный мокрый снег прогнозируется в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 2−4 часа 13 января местами по региону ожидается сильное отложение мокрого снега.

Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 80% 759 мм рт. ст.

Диаметр хлопьев при этом может достигать 35 мм и более.

В спасательном ведомстве готовятся к повышенной вероятности обрывов ЛЭП и линий связи, а также других происшествий из-за повышенной снеговой нагрузки.

Такой прогноз сохранится и на завтра, 14 января.

Напомним, сильные ливневые осадки в виде снега привели к нарушениям работы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге накануне. Сдвиги в графике произошли для рейсов из Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска, Ульяновска и Уфы.

Также сообщалось, что нижегородские дорожники ещё вчера были переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемого снегопада.