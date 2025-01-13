"Сильный мокрый снег прогнозируется в Нижегородской области

Напомним, сильные ливневые осадки в виде снега привели к нарушениям работы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге накануне. Сдвиги в графике произошли для рейсов из Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска, Ульяновска и Уфы.