Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский вуз впервые будет готовить специалистов по пищевой безопасности

В Беларуси один из вузов будет готовить студентов по новому направлению «пищевая безопасность».

Источник: Комсомольская правда

Белорусский вуз впервые будет готовить специалистов по пищевой безопасности. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Белорусского государственного университета пищевых и химический технологий.

Сообщается, что речь идет про специальность «пищевая безопасность», она появится в стране впервые. Выпускники указанного направления смогут стать инженерами и менеджерами по качеству, инженерами-химиками, микробиологами, аудиторами, метрологами и так далее.

Ректор Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Максим Киркор акцентировал внимание на том, что в политике любой страны стратегически важными направлениями являются продовольственная безопасность, необходимость развития, совершенствования глобальных тенденций в области получения продуктов питания.

По его словам, все это требует новых подходов к кадровой политике в указанной сфере, подготовке высококвалифицированных специалистов.

— Поэтому необходимость подготовки специалистов, владеющих компетенциями в области качества продовольственного сырья, технологиями получения из него безопасных и высокопитательных пищевых продуктов, является актуальной и важной задачей, — уточнил ректор БГУТ.

Он пояснил, что в Беларуси будут готовить специалистов, которые умеют управлять как качеством, так и безопасностью продуктов, умеющих проектировать, разрабатывать системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, знающих понятия идентификация, и другое.

Тем временем БГУИР откроет новую специальность с шестилетним сроком обучения в 2025 году.

Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать в Васильев вечер 13 января, который называют Щедрец.

Кстати, синоптики сказали о морозе −12 градусов на Старый Новый год в Беларуси 14 января.