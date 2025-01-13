Белорусский вуз впервые будет готовить специалистов по пищевой безопасности. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Белорусского государственного университета пищевых и химический технологий.
Сообщается, что речь идет про специальность «пищевая безопасность», она появится в стране впервые. Выпускники указанного направления смогут стать инженерами и менеджерами по качеству, инженерами-химиками, микробиологами, аудиторами, метрологами и так далее.
Ректор Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Максим Киркор акцентировал внимание на том, что в политике любой страны стратегически важными направлениями являются продовольственная безопасность, необходимость развития, совершенствования глобальных тенденций в области получения продуктов питания.
По его словам, все это требует новых подходов к кадровой политике в указанной сфере, подготовке высококвалифицированных специалистов.
— Поэтому необходимость подготовки специалистов, владеющих компетенциями в области качества продовольственного сырья, технологиями получения из него безопасных и высокопитательных пищевых продуктов, является актуальной и важной задачей, — уточнил ректор БГУТ.
Он пояснил, что в Беларуси будут готовить специалистов, которые умеют управлять как качеством, так и безопасностью продуктов, умеющих проектировать, разрабатывать системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, знающих понятия идентификация, и другое.
Тем временем БГУИР откроет новую специальность с шестилетним сроком обучения в 2025 году.
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