Владивосток сковали 9-балльные пробки в понедельник вечером

В понедельник вечером жителей Владивостока ждал очередной неприятный сюрприз — многие автомобилисты попали в серьезные пробки. По оценкам онлайн-ресурсов, на момент публикации текста пробки в городе достигают 9 баллов, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Автомобильное движение замерло практически на всех основных улицах Владивостока. По традиции, самая сложная ситуация наблюдается на Океанском и Партизанском проспектах, а также на Некрасовской улице.
Чуть быстрее автомобили движутся по Золотому мосту, улицам Алеутской, Фадеева и улице Гоголя. Одной из причин затрудненного движения могло стать ДТП на Светланской улице недалеко от ее пересечения с Алеутской.
В социальных сетях владивостокцы отмечают, что им приходится стоять в пробке более часа.