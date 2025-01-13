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Владивосток сковали 9-балльные пробки в понедельник вечером

Движение на основных улицах столицы Приморья практически остановилось.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник вечером жителей Владивостока ждал очередной неприятный сюрприз — многие автомобилисты попали в серьезные пробки. По оценкам онлайн-ресурсов, на момент публикации текста пробки в городе достигают 9 баллов, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Автомобильное движение замерло практически на всех основных улицах Владивостока. По традиции, самая сложная ситуация наблюдается на Океанском и Партизанском проспектах, а также на Некрасовской улице.

Чуть быстрее автомобили движутся по Золотому мосту, улицам Алеутской, Фадеева и улице Гоголя. Одной из причин затрудненного движения могло стать ДТП на Светланской улице недалеко от ее пересечения с Алеутской.

В социальных сетях владивостокцы отмечают, что им приходится стоять в пробке более часа.