Пассажиры рейсов Санкт-Петербург — Калининград ждут вылета по 5 часов из-за непогоды

Пассажиры рейсов Санкт-Петербург — Калининград ждут вылета по пять часов из-за непогоды. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.
На прилёт задерживаются пять рейсов:
FV 6323 авиакомпании «Россия». Расчётное время прибытия — 11:50 (по расписанию — 8:55);
5N 505 авиакомпании Smartavia. Расчётное время прибытия — 10:55 (по расписанию — 9:50);
U6 391 авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время прибытия — 15:00 (по расписанию — 10:55);
N4 281 авиакомпании Nordwind Airlines. Расчётное время прибытия — 16:35 (по расписанию — 11:45);
FV 6327 авиакомпании «Россия». Расчётное время прибытия — 13:00 (по расписанию — 11:55).
Задерживаются также рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург:
U6 392 авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время прибытия — 17:05 (по расписанию — 12:15);
FV 6328 авиакомпании «Россия». Расчётное время прибытия — 13:30 (по расписанию — 12:50).
Утром в понедельник, 13 января, прилёт четырёх лайнеров из Санкт-Петербурга в Калининград задержали из-за снегопада в Северной столице. Несколько рейсов отменили.