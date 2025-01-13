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Пассажиры рейсов Санкт-Петербург — Калининград ждут вылета по 5 часов из-за непогоды

Расписание сбилось и в обратном направлении.

Источник: РИА "Новости"

Пассажиры рейсов Санкт-Петербург — Калининград ждут вылета по пять часов из-за непогоды. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.

На прилёт задерживаются пять рейсов:

FV 6323 авиакомпании «Россия». Расчётное время прибытия — 11:50 (по расписанию — 8:55);

5N 505 авиакомпании Smartavia. Расчётное время прибытия — 10:55 (по расписанию — 9:50);

U6 391 авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время прибытия — 15:00 (по расписанию — 10:55);

N4 281 авиакомпании Nordwind Airlines. Расчётное время прибытия — 16:35 (по расписанию — 11:45);

FV 6327 авиакомпании «Россия». Расчётное время прибытия — 13:00 (по расписанию — 11:55).

Задерживаются также рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург:

U6 392 авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время прибытия — 17:05 (по расписанию — 12:15);

FV 6328 авиакомпании «Россия». Расчётное время прибытия — 13:30 (по расписанию — 12:50).

Утром в понедельник, 13 января, прилёт четырёх лайнеров из Санкт-Петербурга в Калининград задержали из-за снегопада в Северной столице. Несколько рейсов отменили.