Обеспеченность потребителей качественной питьевой водой в Минской области достигла 99%

«В 2024 году построено 36 станций обезжелезивания воды, выполнено строительство 3 водозаборных скважин. В настоящее время обеспеченность потребителей качественной питьевой водой достигла 99%», — рассказали в организации.
В прошлом году предприятия ЖКХ региона заменили более 110 км сетей водоснабжения и водоотведения, также выполнили работы по перекладке 83,9 км тепловых сетей.
«Велась модернизация котельного хозяйства, перевод его на использование местных топливно-энергетических ресурсов с целью снижения удельных расходов природного газа. В настоящее время местные виды топлива используют около 37% котельных ЖКХ Минской области», — добавили ЖКХ Минской области.