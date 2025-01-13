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Обеспеченность потребителей качественной питьевой водой в Минской области достигла 99%

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области обеспеченность качественной питьевой водой составляет 99%. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в ГО «ЖКХ Минской области».

Источник: БЕЛТА

«В 2024 году построено 36 станций обезжелезивания воды, выполнено строительство 3 водозаборных скважин. В настоящее время обеспеченность потребителей качественной питьевой водой достигла 99%», — рассказали в организации.

В прошлом году предприятия ЖКХ региона заменили более 110 км сетей водоснабжения и водоотведения, также выполнили работы по перекладке 83,9 км тепловых сетей.

«Велась модернизация котельного хозяйства, перевод его на использование местных топливно-энергетических ресурсов с целью снижения удельных расходов природного газа. В настоящее время местные виды топлива используют около 37% котельных ЖКХ Минской области», — добавили ЖКХ Минской области.

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