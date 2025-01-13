Калининградцев предупредили о резких температурных перепадах от −12 до +8 градусов

«В понедельник ночью переменная облачность, воздух в Калининграде остынет до −3…-7°C, по области до −6…-9°C (в низменностях местами до −10…-12°C), говорится в группе “Погода и метеоявления в Калининградской области” в соцсети “ВКонтакте”.
Однако днем температура воздуха составит около 0 градусов. Со вторника в регион вернется тепло, усилится ветер. Во второй половине недели Калининградская область будет находиться под влиянием антициклона над Европой. Днем воздух может прогреться до 8 градусов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что калининградцев предупредили об опасном ветре до 24 м/с и высоких волнах.