Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев предупредили о резких температурных перепадах от −12 до +8 градусов

КАЛИНИНГРАД, 13 января, ФедералПресс. Калининградские синоптики рассказали жителям и гостям региона о погоде на предстоящую неделю. Граждан предупредили о температурных перепадах.

Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 80% 759 мм рт. ст.

«В понедельник ночью переменная облачность, воздух в Калининграде остынет до −3…-7°C, по области до −6…-9°C (в низменностях местами до −10…-12°C), говорится в группе “Погода и метеоявления в Калининградской области” в соцсети “ВКонтакте”.

Однако днем температура воздуха составит около 0 градусов. Со вторника в регион вернется тепло, усилится ветер. Во второй половине недели Калининградская область будет находиться под влиянием антициклона над Европой. Днем воздух может прогреться до 8 градусов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что калининградцев предупредили об опасном ветре до 24 м/с и высоких волнах.