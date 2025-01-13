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В Белоруссии запретили ввозить печенье «Картошка» из Челябинска

МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Госстандарт Белорусии в Telegram-канале сообщил о запрете ввозить печенье «Картошка» челябинской фирмы «Колос», а также печенье «Орешек с вареной сгущенкой» от пензенской фабрики «Капитал».

Источник: Госстандарт Белоруссии

«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции” (части 1 статьи 5 главы 1, части 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 “Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств” (пункта 1, пункта 16 статьи 7, приложения 8) — по безопасности: при производстве продукции в продукте молокосодержащем сгущенном вареном с сахаром применялась заявленная в маркировке пищевая добавка — консервант бензоат натрия Е211, недопустимая для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, «Картошка» не соответствует требованиям Таможенного союза: консервант сорбиновая кислота (Е200) в печенье превышает допустимую норму в 1,2 раза.

В декабре Белоруссия запретила продажу гречки российской компании «Вега-инжиниринг» из-за несоответствия данных на упаковке реальным свойствам продукта — гречка разваривалась на четыре минуты дольше заявленной нормы.

По той же причине 3 января под запрет попала гречка от производства «Дары полей». Компания, в свою очередь, опровергла данные о долгой развариваемости гречки. Представитель заявил, что продукция имеет все необходимые документы, подтверждающие качество товара.

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