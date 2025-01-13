Более 9,9 тысяч жителей Башкирии вакцинировались от бешенства

В Башкирии более 9,9 тысяч человек получили антирабическую помощь в 2024 году после укусов животных. Отмечается, что 6,2 тысяч жителей республики стали жертвами собак.
В региональном Роспотребнадзоре отметили, что из года в год число вакцинированных от бешенства снижается, но все же находится на уровне около 10 тысяч случаев обращения.
В надзорном ведомстве подчеркивают, что единственной возможностью избежать бешенства у людей является вакцинация.
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