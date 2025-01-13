День заповедников и национальных парков отметили в Хабаровском крае

Минимизировать негативное влияние деятельности человека на ООПТ помогают созданные вокруг них охранные зоны. На данный момент в крае установлены уже 53 таких охранных зоны, причем 21 из них — в 2024 году. Чтобы максимально задействовать все имеющиеся на сегодня возможности российского законодательства в природоохранной сфере, законом края к уже существующим шести категориям региональных ООПТ в настоящее время добавлены еще две новые — охраняемые природные объекты и охраняемые природные ландшафты.