В рамках Всероссийского дня заповедников и нацпарков в Хабаровске состоялся масштабный экологический тур (0+) в Большехехцирский заповедник, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Создание защищенных природных зон является наиболее действенным средством сохранения нетронутых природных массивов. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) имеют критическое значение для поддержания экологического равновесия и защиты биоразнообразия региона.
День заповедников и национальных парков отметили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов края.
День заповедников и национальных парков отметили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов края.
1 / 2.
— В Хабаровском крае создана сеть ООПТ федерального, регионального и местного значения, которая защищает характерные и уникальные экосистемы, ландшафты, а также виды животных и растений, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения. Общая площадь охраняемых территорий в крае сейчас составляет почти 9 миллионов гектаров, что превышает 11% от общей площади региона, — подчеркнула заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Елена Балезина.
Минимизировать негативное влияние деятельности человека на ООПТ помогают созданные вокруг них охранные зоны. На данный момент в крае установлены уже 53 таких охранных зоны, причем 21 из них — в 2024 году. Чтобы максимально задействовать все имеющиеся на сегодня возможности российского законодательства в природоохранной сфере, законом края к уже существующим шести категориям региональных ООПТ в настоящее время добавлены еще две новые — охраняемые природные объекты и охраняемые природные ландшафты.
— Все ООПТ, в том числе наши заповедники и национальные парки, уникальны и играют роль хранилищ генетического фонда всех биологических объектов. Поэтому их нетронутость от хозяйственной деятельности человека позволяет растениям, животным существовать по естественным природным законам, — пояснил директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов.
Добавим, правительство Хабаровского края уже утвердило перечень перспективных территорий для образования ООПТ до 2030 года, который содержит 43 территории в 14 муниципальных районах Хабаровского края общей площадью порядка 700 тысяч га.
Речь идет о сохранении редких растений и животных, таких как амурский тигр, рябчик уссурийский, падуб морщинистый, тис остроконечный, лилия двурядная, венерин башмачок, пион молочноцветковый, дикуша, черный журавль, беркут, тетеревятник, утка-мандаринка, орлан белохвост, одна из самых крупных змей России амурский полоз и др.