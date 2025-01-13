Настоящей зимы не будет: синоптики рассказали о погоде в Челябинской области до 19 января

Во вторник удержится переменная облачность. Ночью на крайнем севере пройдет небольшой снег, днем местами — небольшой снег, на юге — мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер южный, юго-западный 2−7 м/с, локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха 14 января ночью минус 12−17, в низинах — до 22, в горах — 8−13, днем минус 2−7 градусов.