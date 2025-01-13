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Настоящей зимы не будет: синоптики рассказали о погоде в Челябинской области до 19 января

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области до 19 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 74% 759 мм рт. ст.

В течение семи ближайших дней погоду будет определять чередование глубоких ложбин северных циклонов и промежуточных гребней высокого давления. С прохождением фронтальных систем в отдельные дни пройдет небольшой, местами — умеренный снег.

«Температурный фон в целом сохранится выше нормы. Но, по прогностическим моделям, в пятницу-субботу под влиянием гребня высокого давления ожидается более интенсивное ночное выхолаживание, а к воскресенью обстановка снова стабилизируется», — комментируют специалисты регионального ЦГМС.

Во вторник удержится переменная облачность. Ночью на крайнем севере пройдет небольшой снег, днем местами — небольшой снег, на юге — мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер южный, юго-западный 2−7 м/с, локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха 14 января ночью минус 12−17, в низинах — до 22, в горах — 8−13, днем минус 2−7 градусов.

В среду облачно с прояснением. Ночью небольшой, местами — умеренный снег, днем — локально небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15 января ночью минус 7012, в горах и низинах — до 17 градусов, днем минус 3−8.

В четверг облачно с прояснением, небольшой, местами — умеренный снег. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с. Столбики термометров 16 января ночью покажут минус 8−13, в низинах опустятся до 18 градусов, днем минус 3−8.