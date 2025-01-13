Россиянам рассказали, что изменилось в системе ОМС с 2025 года

Лечение по ОМС будет охватывать как дневные стационары, так и круглосуточные отделения. Амбулаторным больным станут доступны льготные лекарства. Внедрена целевая поддержка для операций с имплантацией кардиостимуляторов. С 1 января граждане старше 25 лет могут проходить бесплатное тестирование на гепатит С в рамках диспансеризации. Реабилитационные программы расширятся, включая комплексную реабилитацию после онкологических вмешательств и сложных хирургических операций, особенно для восстановления функциональности протезированных конечностей.