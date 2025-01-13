Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, что изменилось в системе ОМС с 2025 года

Что изменится в системе обязательного медицинского страхования.

Источник: AmurMedia

С 2025 года граждане Российской Федерации смогут воспользоваться инновационными медицинскими процедурами по сердцу и реабилитационным программам в рамках обязательного медстрахования — это было озвучено Алексеем Березниковым, возглавляющим рабочую группу Всероссийского союза страховщиков.

Основной акцент сделают на преодоление хронических неинфекционных заболеваний и борьбу с гепатитом С. Финансирование процедур экстракорпорального оплодотворения для семей, сталкивающихся с проблемами зачатия, увеличат на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Развитие системы профилактических осмотров расширится: бесплатные консультации акушеров-гинекологов и ультразвуковая диагностика для женщин станут доступнее. В рамках борьбы против онкологических заболеваний предусмотрено выделение 390 миллиардов рублей, что обеспечит помощь около 1,4 млн пациентов с возможностью доступа к новейшим противораковым препаратам.

Лечение по ОМС будет охватывать как дневные стационары, так и круглосуточные отделения. Амбулаторным больным станут доступны льготные лекарства. Внедрена целевая поддержка для операций с имплантацией кардиостимуляторов. С 1 января граждане старше 25 лет могут проходить бесплатное тестирование на гепатит С в рамках диспансеризации. Реабилитационные программы расширятся, включая комплексную реабилитацию после онкологических вмешательств и сложных хирургических операций, особенно для восстановления функциональности протезированных конечностей.

медицина