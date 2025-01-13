Четыре поезда задерживаются из-за схода вагонов в Бурятии 13 января

В это время устраняют последствия схода вагонов, уже убрали состав с обоих путей. Специалистам предстоит восстановить более 100 метров пути, заменить три стрелочных перевода и 200 метров контактной сети. На месте работают 200 железнодорожников, два восстановительных поезда и другая спецтехника. Вот поэтому возникла задержка поездов из-за схода вагонов в Бурятии 13 января 2025.