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Четыре поезда задерживаются из-за схода вагонов в Бурятии 13 января

Специалисты устраняют последствия схода вагонов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Задержка поездов из-за схода вагонов в Бурятии 13 января 2025 коснулась четырех рейсов. Напомним, в Муйском районе около 23:30 сошли с рельсов 22 порожных вагона грузового поезда. К счастью, обошлось без жертв, однако повредились объекты инфраструктуры.

Задержка поездов из-за схода вагонов в Бурятии 13 января 2025.

— Сейчас задерживаются четыре поезда: № 98 Кисловодск — Тында, № 112 Новосибирск — Тында, № 375 Нерюнгри — Новосибирск, № 376 Красноярск — Нерюнгри. Пассажиров в это время обеспечили питанием, в поездах поддерживают комфортный температурный режим, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

В это время устраняют последствия схода вагонов, уже убрали состав с обоих путей. Специалистам предстоит восстановить более 100 метров пути, заменить три стрелочных перевода и 200 метров контактной сети. На месте работают 200 железнодорожников, два восстановительных поезда и другая спецтехника. Вот поэтому возникла задержка поездов из-за схода вагонов в Бурятии 13 января 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что захламленная квартира загорелась из-за окурка в Шелеховском районе, погиб человек.