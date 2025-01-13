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В Севастополе слышна стрельба в районе мыса Фиолент — что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе в районе мыса Фиолент проходят флотские учения со стрельбой, поэтому может быть громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«В районе Фиолента флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он в своем Telegram-канале.

Ориентировочно учебные стрельбы будут продолжаться до 16.00. Обстановка в городе спокойная, подчеркнул губернатор.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об утилизации взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.

учения