На Wink вышли все эпизоды сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

С сериалом Александра Карпиловского, режиссера франшизы «Елки», вот какая необычная штука. Это вроде бы романтическая комедия, да еще и с максимально теплым названием, однако есть четкое ощущение, что ее слоганом должна была стать нетленная цитата из «Рокки», а то и вовсе фраза «фантастические твари и где они обитают» (спойлер — не только и не столько в Вологде). Все потому, что в «Ландышах» — и это, опять же, удивительно для жанра — ~сказка о прекрасной принцессе и доблестном рыцаре окутана реалистичным мраком~, где на каждого достойного человека, по статистике, приходится девять ребят, вызывающих, мягко говоря, отвращение. Собственно, это становится понятно уже в первой серии, по ходу которой Катю дважды пытаются изнасиловать — сначала таксист, что-то подсыпавший ей в вино, а затем и местный пахан Демьян, считающий, что «бабы должны знать свое место».