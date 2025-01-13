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В Иркутской области насчитывается более 1,8 миллиона избирателей

Самое большое количество избирателей зарегистрировано в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области на 1 января 2025 года насчитывается 1 824 545 избирателей. Об этом КП-Иркутск сообщили в избирательной комиссии региона.

— Самое большое количество избирателей зарегистрировали в Иркутске — 450 468 человек, в Ангарском городском округе — 176 255, в Братске — 161 426. Меньше всего избирателей живет в Катангском районе — 2 664, Мамско-Чуйском районе — 3 080 избирателей, — уточнили в пресс-службе избиркома.

Напомним, численность избирателей уточняют два раза в год: 1 января и 1 июля.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье с 6 по 12 января отметили рост заболеваемости ОРВИ, диагноз подтвердился у 6 841 сибиряков. Неделей ранее зарегистрировали лишь 2 972 случаев заболевания. Грипп подтвердился у 11 человек.