В Иркутской области насчитывается более 1,8 миллиона избирателей

— Самое большое количество избирателей зарегистрировали в Иркутске — 450 468 человек, в Ангарском городском округе — 176 255, в Братске — 161 426. Меньше всего избирателей живет в Катангском районе — 2 664, Мамско-Чуйском районе — 3 080 избирателей, — уточнили в пресс-службе избиркома.