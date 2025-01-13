Сотни людей не могут улететь из Нижнего в Петербург из-за непогоды

Аэропорт Пулково несколько раз останавливал свою работу, в результате чего задержались около 50 рейсов, а некоторые путешественники ждали вылета более 14 часов.
Из-за сильного снегопада также были отложены рейсы из Петербурга в Нижний Новгород. Один из самолетов, который планировался к вылету вчера в 16:50, сумел отправиться лишь сегодня утром.
Кроме того, рейс из Нижнего Новгорода в Питер, который должен был вылететь сегодня в 12:15, также был перенесен и теперь запланирован на 15:55.
Многие пассажиры попытались добраться до Санкт-Петербурга на поездах, однако билеты раскупили очень быстро.