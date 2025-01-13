Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни людей не могут улететь из Нижнего в Петербург из-за непогоды

Непогода в северной столице продолжается уже второй день, что привело к отмене и задержкам десятков авиарейсов.

Аэропорт Пулково несколько раз останавливал свою работу, в результате чего задержались около 50 рейсов, а некоторые путешественники ждали вылета более 14 часов.

Из-за сильного снегопада также были отложены рейсы из Петербурга в Нижний Новгород. Один из самолетов, который планировался к вылету вчера в 16:50, сумел отправиться лишь сегодня утром.

Кроме того, рейс из Нижнего Новгорода в Питер, который должен был вылететь сегодня в 12:15, также был перенесен и теперь запланирован на 15:55.

Многие пассажиры попытались добраться до Санкт-Петербурга на поездах, однако билеты раскупили очень быстро.