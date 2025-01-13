Два линейных ускорителя заработали в онкоцентре Хабаровского края

«Линейный ускоритель введен в эксплуатацию в 2022 году, это наш самый пропускной аппарат. С начала его работы на нем лечилось больше всего пациентов. Однако спустя долгое время активной нагрузки в октябре 2024 года из строя вышла плата. 13 января к нам поступила ее замена от поставщика оборудования. Мы уже установили новую плату, провели тесты и теперь можем снова на нем работать. Мощность Halcyon позволяет принимать 80−100 пациентов ежедневно», — рассказал медицинский физик отдела медицинской физики Краевого клинического центра онкологии Хабаровского края Евгений Ковтун.