Два линейных ускорителя заработали в онкоцентре Хабаровского края

В краевом онкологическом центре начали работу два линейных ускорителя. Их учреждение получило в конце прошлого года. С 26 декабря лучевую терапию ежедневно получают в среднем 70 пациентов. Уже проведено 457 сеансов. С его помощью врачи могут воздействовать на разную локализацию опухоли, в том числе на опухоли головного мозга, молочной железы, прямой кишки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Воздействовать на новообразование можно дистанционно. Теперь врачи могут лечить почти все локализации злокачественных опухолей.
Стоимость аппарата — около 178 миллионов рублей. Его приобрели благодаря субсидии Минвостокразвития. Из-за логистики ждать оборудование пришлось почти год. Ситуация с заменой деталей обстоит чуть легче. После успешной замены вышедшей из строя платы, заработал еще один ускоритель — Halcyon.
«Линейный ускоритель введен в эксплуатацию в 2022 году, это наш самый пропускной аппарат. С начала его работы на нем лечилось больше всего пациентов. Однако спустя долгое время активной нагрузки в октябре 2024 года из строя вышла плата. 13 января к нам поступила ее замена от поставщика оборудования. Мы уже установили новую плату, провели тесты и теперь можем снова на нем работать. Мощность Halcyon позволяет принимать 80−100 пациентов ежедневно», — рассказал медицинский физик отдела медицинской физики Краевого клинического центра онкологии Хабаровского края Евгений Ковтун.
В планах закупка еще одного ускорителя, а также модернизация уже имеющегося оборудования.