Хоценко провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы

В понедельник, 13 января, губернатор Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к юбилейному году активно идет в Омске и во всех 32 районах Омской области. По словам главы региона, муниципалитетам необходимо сделать все, чтобы праздник прошел на высшем уровне.
Виталий Хоценко поставил задачу привлечь к проведению памятных и праздничных мероприятий участников СВО и их семьи.
В этом году запланированы ремонт и благоустройство парка Победы в Омске, памятников героям войны и мемориальных комплексов. В планах также открытие военно-патриотического парка «Патриот», который должен стать большим центром для гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.
В Омской области пройдет масса мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы. Так, движение «Бессмертный полк России» проведет акции «Майский вальс» и «Эстафета Памяти», а также автопробег «По дорогам Бессмертного полка».
«В каждом населенном пункте Омской области должна быть создана и ощущаться атмосфера праздника. Для это нужно задействовать все ресурсы», — отметил Виталий Хоценко.
Планы юбилейных мероприятий разрабатывают в каждом муниципалитете. О своих проектах на заседании комитета рассказали главы Кормиловского и Любинского районов.