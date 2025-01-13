Движение ограничат в двух районах Петербурга с 15 января

Движение транспорта ограничат в Курортном и Петроградском районах Петербурга с 15 января. Там запланировали работы, из-за которых водителям придется временно воспользоваться альтернативными маршрутами. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— В период с 15 января по 16 января в Курортном районе будут заниматься строительством газопровода, поэтому движение закроют по Путейской улице в Зеленогорске от Деповского переулка до 1-го Путейского переулка. Объехать участок можно по улице Героев, Деповской и Кривоносовской улице, — рассказали в организации.
Более длительные ограничения — с 15 января по 15 марта — введут в связи с прокладкой инженерных сетей. Из-за этого движение будет недоступно по Крещенской улице у дома 7а литера А по Володарской улице в Сестрорецке. Миновать участок можно по Базарному переулку и улице Володарского.
В Петроградском районе с 15 января по 13 февраля специалисты намерены разместить временные ограждения. В связи с этим движение ограничат по улице Блохина от Любанского переулка до Провиантской улицы.
Автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут, а также обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты.