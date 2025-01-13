Движение ограничат в двух районах Петербурга с 15 января

Более длительные ограничения — с 15 января по 15 марта — введут в связи с прокладкой инженерных сетей. Из-за этого движение будет недоступно по Крещенской улице у дома 7а литера А по Володарской улице в Сестрорецке. Миновать участок можно по Базарному переулку и улице Володарского.